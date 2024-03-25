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Сколько коллаборантов разоблачили с начала войны: в СБУ назвали цифру

Сколько коллаборантов разоблачили с начала войны: в СБУ назвали цифру

Украинцев будут наказывать за коллаборационизм / Фото: Associated Press

Все коллаборанты и предатели будут привлечены к уголовной ответственности.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СБУ разоблачила более 2 тысяч предателей и более 6 тысяч коллаборантов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецслужба комплексно противодействует российскому влиянию внутри страны, разоблачая враждебных агентов, предателей и коллаборантов.

В частности, с начала вторжения РФ:

  • разоблачено более 2,5 тысяч предателей, более 6,5 тысяч коллаборантов и пособников РФ, а также более 470 наводчиков и корректировщиков
  • разоблачено 47 российских агентурных сетей
  • возбуждено 83 уголовных дела в отношении 82 священнослужителей УПЦ (МП), которые занимаются разжиганием межнациональной розни, сотрудничают с врагом и оправдывают агрессию РФ
  • более 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину

Напомним, Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть военной контрразведки ФСБ, в которую входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины. В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны пять участников вражеской группы.

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