Путинский приспешник, очевидно, очень гордится теми квадратными километрами, на которых россияне уничтожили жизнь.

Российские войска с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров на территории новых регионов. Такими подсчетами поделился глава МО РФ Сергей Шойгу.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Военные продолжают взламывать систему опорных пунктов противника, подразделения ВСУ вынуждены бросать свои позиции и отступать", — подчеркнул министр обороны России.

Он добавил, что за последние две недели были уволены населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердичи в ДНР.

Напомним, Путин хочет наказать Шойгу за неспособность достичь целей в войне в Украине.

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