Сколько лет нужно собирать на жилье в Украине: эксперты раскрыли неожиданные факты

Квартира / © iStock

Жителям разных регионов Украины понадобится от одного до девяти лет, чтобы накопить средства на собственное жилье, откладывая при этом всю свою зарплату. Такой вывод сделали эксперты на основе сравнения средней зарплаты за август со стоимостью жилья в этот период.

Об этом пишет УНИАН.

Как сообщила менеджер по развитию ключевых бизнес-клиентов "OLX Работа" Алина Шапран, самая большая финансовая выдержка нужна в столичном регионе, тогда как в прифронтовых областях накопить средства можно быстрее всего.

Самые дорогие регионы (от 6 до 9 лет)

Дольше всего придется собирать деньги жителям:

Киева — около 9 лет .

Киевской области — около 8 лет .

Львовской, Черновицкой и Винницкой областей — по 7 лет .

Одесской и Ивано-Франковской областей — по 6 лет.

Эти регионы определены как самые дорогие для покупки собственного жилья.

Наиболее быстрое приобретение (от 1 до 3 лет)

Меньше всего времени на накопление нужно жителям прифронтовых и восточных областей:

Донецкая область — всего 1 год . (Медианная зарплата: 33 тыс. грн)

Херсонская область — 2 года . (Медианная зарплата: 30 тыс. грн)

Харьковская, Сумская, Запорожская и Николаевская области — 3 года.

По данным "OLX Работа", хотя в Киеве медианная зарплата составляет 27,8 тыс. грн, в Донецкой (33 тыс. грн) и Херсонской (30 тыс. грн) областях она выше.

Алина Шапран объяснила эту парадоксальную ситуацию тем, что в прифронтовых областях наблюдается большая сложность в найме кандидатов. Также на показатель оказывают влияние вакансии в Силах обороны. Это приводит к росту предложений заработной платы, в то время как цена на жилье остается низкой или снижается.

Напомним, украинские военные продолжают жаловаться на заоблачные цены в прифронтовой полосе Харьковской и Запорожской областей и правобережья Херсонской области, где защитники восстанавливаются после выходов "на ноль".

Украинский рынок аренды жилья остается значительно дешевле по сравнению с Польшей, несмотря на рост цен в течение последнего года. Аналитики отмечают, что в украинских крупных городах можно найти жилье за 400–500 долларов в месяц, в то же время в польских городах за аналогичные условия придется заплатить минимум 800 долларов.