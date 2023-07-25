Сколько лет за решеткой светит скандальному экс-военкому из Одессы: в ДБР ответили

Если суд признает экс-начальника Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова виновным по трем уголовным статьям, то ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Об этом советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала в эфире "Радио Свобода".

В чем именно подозревают Борисова

Представительница ГБР сообщила, что Борисова подозревают в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса.

"Если мне не изменяет память, то одна из статьей — 368-5 Уголовного кодекса. Это то, что он (Борисов — ред.) превышает его законные доходы. Грубо говоря, это не то, что неправомерная выгода, а незаконное обогащение. Одна из статей – это 407. Это неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим. И еще одна статья – часть 4, статья 409. Это уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенного в условиях военного положения", – рассказала Сапьян.

Какая мера пресечения светит Борисову

Она отметила, что по подозрению Борисова по этим трем статьям в суде будут просить для него строжайшую меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

"Это означает, что следствие учло и журналистские расследования, проверило материалы, которые наработало НАПК по незаконному обогащению. Вы знаете, там достаточно большая сумма — 188 миллионов. И насобирало также и проверило следственно-оперативным путем свои материалы. И это все вылилось в подозрение, в его задержание. Соответственно следующий этап – это избрание меры пресечения", – рассказала представительница ДБР.

Она уточнила, что в течение срока действия меры пресечения следствию предстоит узнать, откуда "у мамы, жены и тещи военкома, если я не ошибаюсь, такое миллионное в европейской валюте состояние появилось, что они так массово начали покупать очень дорогое имущество".

Какое наказание грозит одесскому экс-военкому

Сапьян объяснила, что степень уголовной ответственности для Борисова будет избирать суд.

"Например, в случае военкома по этим статьям, если совокупно избрать, мы с вами можем говорить, что можно до 10 лет лишиться свободы. Потому что это немного больше, чем об обычном преступлении, это преступление, которое совершено в условиях военного положения", – сообщила представительница ДБР.

Напомним, 24 июля правоохранители задержали Борисова в Киеве и уже 25 июля суд должен избрать ему меру пресечения. Экс-начальника ТЦК и СП Одесчины подозревают в прогулах во время войны (месяц провел на побережьях Испании, в Молдове и на Сейшелах), уклонении от служебных обязанностей и незаконном обогащении более чем на 188 млн грн. Так, ежемесячно Борисов мог получать на 8 млн грн больше своей официальной зарплаты.

Кроме того, журналисты выяснили, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела немало недвижимости за границей: виллу на побережье Испании за 3 млн 950 тыс. евро и офис за 2 млн евро, а также несколько элитных авто.

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