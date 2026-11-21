Демографический кризис в Украине

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К началу 2030 года численность населения на подконтрольной Украине территории может составить от 25,5 до 26,8 млн человек. Средний прогноз — около 26,2 млн украинцев. При этом женщин будет больше, чем мужчин, а доля детей продолжит сокращаться на фоне низкой рождаемости и старения населения.

Об этом рассказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун в интервью ТСН.ua.

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Сколько украинцев останется к 2030 году

По оценкам демографа, в начале 2026 года на территории Украины проживало примерно 27–29 млн человек. Сам Гладун склоняется к нижней границе этого диапазона — чуть более 27 млн человек.

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Если предположить, что подконтрольная Украине территория до 2030 года не изменится, численность населения на начало этого года может сократиться до 25,5–26,8 млн человек.

Средний показатель прогноза составляет около 26,2 млн украинцев с погрешностью примерно 600–700 тысяч человек.

В то же время Гладун подчеркнул, что такие расчеты сопряжены со значительной неопределенностью. Для более точного прогнозирования необходимо знать половозрастную структуру населения, а также учесть динамику рождаемости, смертности и миграции.

Полномасштабная война коренным образом изменила демографические процессы, поэтому использовать тенденции, наблюдавшиеся до российского вторжения, для прогнозирования нынешней ситуации практически невозможно.

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Кроме того, на численность населения будут влиять интенсивность боевых действий и возможные изменения в границах территорий, контролируемых Украиной.

В Украине женщин будет больше, чем мужчин

По прогнозу демографа, к 2030 году на территории, контролируемой Украиной, женщины по-прежнему будут превосходить мужчин по численности.

Это объясняется не только тем, что за границу уехало больше женщин, но и значительными потерями среди мужчин на фронте. Хотя украинки также принимают участие в боевых действиях, мужчины составляют подавляющее большинство военнослужащих, погибающих во время войны.

В то же время половозрастная структура населения будет продолжать ухудшаться. Из-за низкой рождаемости число детей будет сокращаться, тогда как доля пожилых людей будет расти.

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Гладун обратил внимание на то, что среди украинцев, получивших статус временной защиты в странах Евросоюза, люди в возрасте от 65 лет составляют лишь около 6%. Это свидетельствует о том, что значительная часть пожилого населения осталась в Украине, тогда как за границу уехало много детей и людей трудоспособного возраста.

От чего зависят демографические перспективы

Демограф подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации будет напрямую зависеть от хода войны. В частности, сценарии будут существенно различаться в зависимости от того, удастся ли остановить боевые действия, снизить их интенсивность или же Россия усилит наступательные операции.

Особой задачей по-прежнему будет восстановление рождаемости и возвращение украинцев, выехавших за границу.

«Перспективы не очень радужные», — подытожил Гладун, отметив, что в настоящее время существует слишком много неопределённых факторов, которые могут повлиять на демографическое будущее страны.

Напомним, по оценке демографа Дмитрия Шушпанова, рождаемость в Украине упала почти на 17%, а после войны демографический кризис может усугубиться из-за отъезда мужчин к своим семьям, обосновавшимся за рубежом.

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