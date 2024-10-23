Сколько людей может призвать Украина: демограф о мобилизационном ресурсе

Мобилизационный ресурс Украины оценивается от 2-3 до 5 миллионов человек.

Мобилизационный ресурс Украины составляет около 3-5 миллионов мужчин от 25 до 60 лет.

Такую оценку дает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, передает "Киев 24".

Приблизительно численность населения Украины на подконтрольных территориях оценивается в чуть более 31 миллиона человек. Что касается мобилизационного ресурса, то здесь даются только приблизительные оценки, говорит Ткаченко.

"Называют разные оценки в разных источниках. Было несколько попыток (подсчета – Ред.). Негосударственные аналитические центры делали такие расчеты. Называются цифры от 2-3 до 5 миллионов человек. Это подсчет именно мужчин в возрасте от 25 до 60 лет", – говорит демограф.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в Украине снижение мобилизационного возраста и мобилизация с 18 лет не предполагается.

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