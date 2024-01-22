Сколько людей останется в Украине через 15 лет после войны – оценка демографов

Через 15 лет после окончания войны в Украине количество населения сократится примерно на 10-12 млн.

Если война в Украине закончится в конце 2024 года или в 2025 году, то через 15 лет после этого численность населения составит примерно 30,5 млн человек.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Александр Гладун рассказал "24 каналу".

Демографы оценили, что на начало 2022 года количество населения Украины составляло примерно 42 млн. Речь идет о границах 1991 года, то есть вместе с оккупированным Крымом и захваченными частями Донетчины и Луганщины.

По словам Гладуна, чтобы спрогнозировать численность населения, пришлось заложить прогнозы по рождаемости, смертности и миграции. Но самый первый вопрос, который нужно было решить – когда закончится война.

"Ведь во время войны демографические процессы имеют свои особенности, в течение двух-четырех лет после войны есть свои особенности. Только после этого периода демографические процессы более или менее стабилизируются. Тогда в этот период можно делать более или менее точные прогнозы", — пояснил замдиректора по научной работе Института демографии.

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Численность населения Украины через 15 лет после войны

К своему прогнозу по поводу количества населения Украины Институт заложил гипотезу, что война закончится в конце 2024 года или в 2025 году. На основе этой гипотезы специалисты разработали прогнозы по поводу процессов рождаемости, смертности и миграции в период войны и после нее. Прогноз включает период до 2037 года.

"Еще раз подчеркну, что это в границах 1991 года. По прогнозу вышло, что к началу 2037 года нас будет примерно 30,5 миллиона человек. То есть, сокращение за 15 лет – примерно 10-12 миллионов. Это очень стремительное сокращение населения", – отметил Гладун.

Напомним, ранее ТСН.ua проинформировал, какой может стать Украина, если война продлится 10 лет: что будет с ресурсами, экономикой и населением.

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