Сколько людей Россия "тратит" на оккупацию Украины: Зеленский шокировал цифрой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал шокирующую цифру потерь РФ . Так, государство-агрессорка теряет 30 000-35 000 военных ежемесячно.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram .

Как заметил Зеленский, россияне пытались "продать" своей аудитории "успешные шаги", но не смогли.

«Даже их аудитория – националистическая, радикализированная часть российского общества – не доверяет правительству и Путину. Потому что они видят, что на поле боя нет успешных шагов», - подчеркнул президент.

Глава Украины констатировал: сейчас Россия теряет 30 000-35 000 военных в месяц. Речь идет о погибших или тяжелораненых.

«Они действительно платят жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр нашей земли. А у нас тоже есть свои наступательные шаги, и тогда они его теряют», — заключил Зеленский.

Ранее стало известно, каковы потери РФ в войне против Украины по состоянию на 19 февраля. Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали 1256910 оккупантов. В частности, за прошедшие сутки ряды оккупантов уменьшились на 830 военных.

