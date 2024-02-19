Сколько людей считают пропавшими без вести в Украине из-за войны — Красный Крест назвал количество

В организации заявили, что помогли тысячам разведенных родственников связаться с их близкими или узнать больше об их судьбе, но множество людей еще не получили никаких известий.

В результате 23 тысячи человек считаются пропавшими без вести в Украине.

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил об этом 19 февраля.

"Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает, чтобы выяснить судьбу 23 000 человек, семьи которых не имеют известий от них — либо потому, что они попали в плен или были убиты, либо потому, что связь с ними были утрачены после того, как они покинули свой дом, из-за всех невыразимых потерь и страданий наибольшей боли наносит развод семьи. ", – сообщили в МККК.

Там также отметили, что за последние два года организация получила более 115 тысяч обращений по телефону, через онлайн-формы, письмами или лично от семей в России и Украине, которые разыскивают своих пропавших без вести родственников.

"Не передать эту боль, когда не знаешь, что с твоим близким, а это – трагическая реальность для десятков тысяч семей, живущих в состоянии непрерывной тревоги. Семьи имеют право знать судьбу своих родственников и, по возможности, поддерживать с ними связь ", – заявил глава Бюро Центрального агентства розыска (БЦАР) МККК Дусан Вуджасанин.

Напомним, количество пропавших без вести из-за войны РФ против Украины ранее сообщал и замминистра внутренних дел.

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