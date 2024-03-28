Сколько людей считаются пропавшими без вести в Украине: цифра шокирует

До войны за все годы независимости пропавшими без вести считались 12 292 человека.

С начала полномасштабного вторжения количество пропавших без вести возросло в 4 раза. Сегодня в Украине неразысканными остаются 50 150 человек.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небитов.

"Каждый пропавший без вести человек или неопознанный погибший – это не просто статистическая единица, это горе, боль и страдания родных и близких людей", – подчеркнул он.

Динамика пропавших без вести / Фото: Андрей Небитов

Как добавил Небитов, сбор информации, верификация данных, реализация поисковых мероприятий – все эти процессы усложняются из-за непредсказуемой ситуации на линии фронта, массированных атак на мирные города, миграции людей и временной оккупации территорий.

"Нагрузка на уголовный розыск увеличилась, однако оперативники работают на максимуме и продолжают бороться за каждую человеческую судьбу. Поэтому для нас так важны перспективы развития розыскной работы: новые алгоритмы действий, международное партнерство, обновленное законодательство и привлечение современных технологий", – резюмировал он.

Напомним, украинцы в Европе смогут разыскать своих пропавших без вести родственников.

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