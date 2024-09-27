Сколько людей в Украине официально пропали без вести – в МВД подсчитали

Большинство из пропавших без вести – военнослужащие.
По состоянию на сегодняшний день в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах насчитывается 55 тыс. человек.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью "Укринформу".
Большинство из пропавших без вести – военнослужащие.
"Эта цифра достаточно динамична: когда местонахождение пропавших без вести лиц устанавливают, в некоторых случаях оказывается, что гражданин, например, – в плену. К сожалению, устанавливаем и погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести", – говорит Тимченко.
Напомним, что в ВСУ создают единую систему по работе с членами семей погибших, пропавших без вести и пленных.
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