Сколько людей в Украине официально пропали без вести – в МВД подсчитали

Большинство из пропавших без вести – военнослужащие.

По состоянию на сегодняшний день в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах насчитывается 55 тыс. человек.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью "Укринформу".

Большинство из пропавших без вести – военнослужащие.

"Эта цифра достаточно динамична: когда местонахождение пропавших без вести лиц устанавливают, в некоторых случаях оказывается, что гражданин, например, – в плену. К сожалению, устанавливаем и погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести", – говорит Тимченко.

Напомним, что в ВСУ создают единую систему по работе с членами семей погибших, пропавших без вести и пленных.

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