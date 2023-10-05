Сколько людей в Украине считаются пропавшими без вести: страшные цифры

В Украине из-за войны пропавшими без вести числятся более 26 тысяч человек. В настоящее время они находятся в розыске.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

По его словам, большая часть людей, считающихся пропавшими без вести, – это военные.

"Из пропавших без вести людей 11 тысяч – это гражданские, и около 15 тысяч – это военные", – подчеркнул Леонид Тимченко.

Он также добавил, что его ведомство "взяло все лучшее, что было создано в Минреинтеграции" и создало собственный call-центр для родственников пропавших без вести.

“Что касается МВД, мы учитываем всю информацию, ведем реестр. На сегодняшний день около 9 тысяч родных, семей получили выписки из Единого реестра или пропавших без вести при особых обстоятельствах”, – заявил замминистра.

Напомним, что оккупанты заставляли пленных украинцев доставлять боеприпасы минными полями.

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