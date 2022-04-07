Сколько миллиардов финансовой помощи получила Украина и какую сумму ожидает еще: в Минфине ответили

Сколько миллиардов финансовой помощи получила Украина и какую сумму ожидает еще: в Минфине ответили

Минфин ведет соответствующие переговоры с МВФ и Всемирным банком.

Сегодня Министерство финансов ведет переговоры о получении помощи под партнеров на общую сумму около 7 млрд евро, из которых Украине предоставили уже около 3 млрд евро.

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Об этом на брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко.

Сегодня, 7 апреля, Министр финансов Украины подписал соглашение с Германией на связанный кредит на сумму 150 млн евро. Кроме того, на прошлой неделе Украина получила 300 млн евро кредитных средств от Франции, а от США – 500 млн долларов безвозвратной помощи.

Марченко отметил, что больше перспектив он видит в коллективном механизме поддержки. Минфин ведет соответствующие переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

В свою очередь Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, пополнить который могут разные страны, а из МВФ обсуждается возможность предоставления Украине специальных прав заимствований (как грант или кредит) других стран.

Также он отметил, что Канада готова предоставить кредит в 500 млн долларов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что война в Украине нанесла большие потери: их сумма значительно превышает 1 триллион долларов.