Сколько миллиардов теряет экономика Украины от воздушных тревог за день: названа сумма

Россия также пытается парализовать экономическую активность в Украине, говорит Гетманцев.

Экономика Украины теряет от масштабных воздушных тревог в течение рабочего дня не менее 7,5 млрд грн.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев на своей странице в Facebook.

"Очевидно, что ударами по нашей стране в понедельник утром, когда люди идут на работу, враг не только пытается нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность", – резюмировал он.

По его словам, потери от масштабных тревог в рабочий день исчисляются по меньшей мере в 7,5 млрд грн потерь для ВВП.

"Поэтому важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно/в нерабочие часы/в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции", — отметил Гетманцев.

Какая ситуация с экономикой Украины

Украинская экономика в этом году сократится почти на 32%, а годовая инфляция ускорится до 30% из-за ущерба, нанесенного вторжением России.

Экономический спад этого года был вызван снижением внутреннего спроса, нарушением логистики и большими потерями рабочей силы и производственного потенциала, вызванными войной.

В отчете НБУ об инфляции указано, что при повышении безопасности и спроса, валовой внутренний продукт будет расти примерно на 4-5% в год в 2023 и 2024 годах.

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