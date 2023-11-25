Сколько мирных жителей Бучи убили российские оккупанты: генпрокурор озвучил официальные цифры

Во время российской оккупации в маленьком городке Буча в Киевской области было убито 637 мирных жителей. Также здесь были повреждены или разрушены 460 инфраструктурных объектов.

Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время чевствования памяти о жертвах массовых убийств в Буче вместе с президентом Швейцарии Аленом Берсе.

По словам генпрокурора, расследование этих ужасающих преступлений продолжается.

“Мы идентифицировали подразделения вооруженных сил РФ, участвовавших в боевых действиях в Бучанском районе. 16 российским военнослужащим сообщено о подозрении в совершении преступлений в Буче, три обвинительных акта направлены в суд”, — написал Андрей Костин в соцсети Х (ранее Twitter).

Генпрокурор напомнил, что Россия продолжает совершать преступления против украинцев и утром 25 ноября враг снова атаковал мирные украинские города десятками беспилотников. Андрей Костин назвал это очередным доказательством того, что Россия является страной-террористом.

“Искренне благодарен Швейцарской Конфедерации за поддержку Украины. Убежден, что только совместными усилиями мирового сообщества мы сможем покончить с этой войной и восстановить справедливость", — отметил он.

Напомним, 14 сентября в столице Украины был открыт полевой офис Международного уголовного суда. Это крупнейшее представительство МУС (ICC) за пределами Гааги.

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