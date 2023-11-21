Сколько мирных жителей погибло в Украине от 24 февраля 2022 года – заключение ООН

К сожалению, полностью обезопасить себя от российской агрессии, находясь на территории Украины, почти невозможно.

С начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины 24 февраля 2022 года зафиксировано не менее 10 000 случаев гибели гражданских лиц, более 560 из них – дети. Более того, речь идет о более чем 18 500 случаях ранения мирных. К такому выводу пришла Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Об этом сообщает ООН.

"Десять тысяч погибших гражданских лиц — это мрачная веха для Украины. Война Российской Федерации против Украины длится уже 21-й месяц и грозит превратиться в длительный конфликт, что повлечет за собой потери человеческих жизней, масштабы которых немыслимы", — отметила глава Мониторинговой миссии Даниэль Белль.

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Люди гибнут не только в прифронтовых регионах

В ведомстве подчеркивают, что реальная цифра может быть значительно выше, поскольку проверка таких данных сложна и занимает определенное время.

Не секрет, что в большинстве своем атаки российских войск приводят к гибели и ранению гражданского населения. Так, за последние три месяца подавляющее большинство подтвержденных случаев жертв и пострадавших (86% от общего количества) зафиксировано на территории, подконтрольной правительству Украины.

"Большинство случаев произошло в результате применения оружия взрывного действия с широкой зоной поражения, например артиллерийских снарядов, кассетных боеприпасов, ракет и баражирующих боеприпасов. Данные о потерях среди гражданских лиц в Украине непропорционально отражают потери среди пожилых людей, которые часто не имеют возможности переехать в безопасных мест", — детализировали в ММПЧУ.

Кроме того, почти половина случаев гибели и ранения гражданских лиц произошло далеко от линии фронта. Так что в ведомстве констатировали: сейчас в Украине нет полностью безопасных мест.

Ранее в ООН заявили, что украинские правоохранители якобы не принимают меры для защиты верующих УПЦ МП.

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