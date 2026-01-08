Сколько миротворцев отправят Британия и Франция в Украину: The Times назвал значительно меньшую цифру, чем ожидалось

Миротворцы / © Associated Press

Численность военного контингента Великобритании и Франции в Украине в случае прекращения огня оказалась меньше прогнозов: страны планируют задействовать в общей сложности до 15 тысяч человек.

Об этом сообщает The Times.

Авторы материала напоминают, что первоначально военное руководство Британии предлагало прислать 10 тысяч военнослужащих в состав более широкой «коалиции желающих» численностью 64 тысяч человек. Однако, учитывая нынешнюю численность британской армии, такое количество в Минобороны Соединенного Королевства сочли невозможным.

Источники издания заявили, что, по предварительным оценкам, в Украине будет развернуто менее 7,5 тысяч британских солдат. И эта цифра тоже будет вызовом для страны, в регулярной армии которой 71 тысяч обученных военнослужащих.

«Франция является единственной другой страной, которая обязалась прислать солдат в Украину, и ожидается, что они составят оставшийся контингент, который будет размещен в относительно безопасной западной части страны, вдали от линии фронта», — добавляет The Times.

Несколько источников считают, что даже общая численность миротворцев у 15 тысяч военнослужащих оптимистична. Отмечается, что Германия готова развернуть войска вблизи Украины, возможно, в Польше или Румынии.

Еще один собеседник отметил, что разные сценарии приведут к разному количеству миротворцев, в зависимости от результатов мирных переговоров.

Официально премьер Британии Кир Стармер не раскрывал информацию о количестве британских солдат, которые будут отправлены в Украину. На днях он подписал соглашение о деятельности британских войск на территории Украины в военных центрах. Согласно плану войска Британии и Франции будут помогать в подготовке украинской армии и контролировать строительство «защищенных объектов» для хранения оружия и военного оборудования, которые могут быть использованы для поддержки обороны Украины.

Тем временем США, согласно подписанной в Париже декларации, возглавят высокотехнологичный мониторинг линии прекращения огня, в случае достижения мирного соглашения. Неназванные чиновники Минобороны Британии считают, что российский диктатор Путин не решится на нарушение потенциального соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве Трампа, поскольку будет опасаться реакции американского лидера.

Восточный фланг НАТО предостерегает от отправки войск в Украину: главные причины

По словам одного из военных источников, страны на восточном фланге НАТО «колеблются» в отправке войск. Утверждается, что это ослабит их оборону границ.

Кроме того, некоторые страны обеспокоены возможным вторжением России, например, в Латвию, если войска будут сосредоточены в Украине. Также до сих пор нет ясности относительно того, каким будет ответ на возможные провокации РФ против сил «коалиции желающих».

«Если уровень угрозы возрастет, а мы отступим, то какой в этом смысл это никого не успокоит», — отметил источник.

В то же время, источник в британском Министерстве обороны сообщил, что конкретные цифры не согласовывались. Само развертывание войск будет зависеть от многих переменных, в частности, от условий потенциального перемирия.

Иностранные войска в Украине

Премьер Канады Марк Карни сообщил, что Оттава может разместить свою армию в Украине в составе многонациональных сил, а также обучать украинских военных. Впрочем, это возможно только после заключения мирного соглашения. По его словам, участие в иностранных силах будет иметь «намного больший эффект, чем если бы мы действовали самостоятельно».

Между тем, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что войска ФРГ не будут размещены в Украине даже после достижения прекращения огня. В то же время, говорит он, Берлин продолжит вклад — политический, финансовый и военный.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что страна возьмет на себя долю обеспечения мира после завершения боевых действий, предоставив авиационные, морские возможности, а также обеспечит меры в сфере подготовки кадров.