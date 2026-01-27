Сколько молодежи уехало из Украины: нардеп назвал шокирующие цифры за полгода

Граница / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Реклама

Масштабы миграции молодежи из Украины добились критических показателей. Только за последнее полугодие страну покинули более 500 тысяч молодых людей.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» заявил народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк.

По словам нардепа, по оценкам пограничной службы, цифры «страшны» для государства. Основной проблемой является то, что уезжает преимущественно трудоспособная молодежь.

Реклама

«Речь идет только об этих полугода — по крайней мере, по оценкам самих пограничников, где-то более полумиллиона молодых людей выехали за границу. И когда прилетаешь из командировки в Варшаву и хочешь вызвать машину, к тебе приезжают одни украинцы», — отметил нардеп.

Также он сравнил, что сейчас Варшава и Киев отличаются только наличием света и тепла.

«Количество украинцев в Варшаве сегодня безумно. Практически в любом ресторане, кафе, магазине или в такси каждый второй — украинец. И это все молодые люди», — сообщил Нагорняк.

Он подчеркнул, что вопрос возвращения граждан является ключевым для будущего страны, поскольку Украина уже испытывает острый дефицит человеческого ресурса.

Реклама

Что известно о выезде молодежи за границу

Кабинет министров разрешил украинским 18-22-летним мужчинам уезжать за границу. В обществе были разные мнения на этот счет. Впрочем, после этого решение более трети компаний в Украине уже ощущает отток кадров.

В украинской Госпогранслужбе заявляют, мол, им неизвестно, сколько мужчин 18-22 лет уехало из Украины. Якобы отдельные статистические учеты относительно количества фактов пересечения границы гражданами Украины мужского пола такого возраста не предусмотрены.

Однако ранее сообщалось, что по данным исследования, полномасштабная война повлекла за собой резкий рост количества украинских студентов за рубежом. Названы самые популярные страны для обучения.