Сколько молодежи Украина потеряла из-за войны: шокирующие цифры

С начала полномасштабного вторжения количество молодых людей в Украине сократилось с 10 миллионов до 7,6 миллионов. То есть, в общей сложности численность молодежи уменьшилась на 2,4 миллиона.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная.

По словам чиновника, выезд миллионов украинцев за границу и вынужденное перемещение стали одним из самых больших вызовов для будущего страны.

«До полномасштабного вторжения в Украине проживало около 10 млн молодых людей, а сейчас — около 7,6 млн. Это колоссальные потери», — отметила Татьяна Бережная.

Бережная подчеркнула, что безопасность молодежи должна стать общим приоритетом для мира, а лучшим инструментом для возвращения украинцев домой является ужесточение санкций против агрессора и защита украинского неба. Но, несмотря на войну, власти пытаются инвестировать в развитие образования для молодежи и не только.

«В этом году запустили второй набор программы Create Ukraine, участники уже усиливают ряд министерств. В августе 2024 года расширили грантовую программу „Собственное дело“ для предпринимателей из числа молодежи, а в 2025 — для креативных индустрий», — сообщила Бережная.

Что известно о выезде молодежи за границу

Напомним, народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк заявил, что масштабы миграции молодежи из Украины достигли критических показателей. По его информации, только за последнее полугодие страну покинули около 500 тысяч молодых людей. Однако в ГНСУ опровергли эту статистику.

Ранее сообщалось, что по данным исследования, полномасштабная война повлекла за собой резкий рост количества украинских студентов за рубежом. Названы самые популярные страны для обучения.

В украинской Госпогранслужбе заявляют, мол, им неизвестно, сколько мужчин 18-22 лет уехало из Украины. Якобы отдельные статистические учеты относительно количества фактов пересечения границы гражданами Украины мужского пола такого возраста не предусмотрены.