Сколько молодежи в Украине хочет уехать за границу и какие причины — опрос

По состоянию на сентябрь 2024 года около 32% граждан Украины в возрасте с 16 до 35 лет заявили, что хотели бы уехать жить за границу, если бы имели такую возможность. В то же время 45% ответили, что намерены остаться жить в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Главными мотивами выезда за границу молодежь называла безопасность, возможность больше зарабатывать, а также возможности для ребенка.

По данным соцопроса, чаще всего уехать из Украины хотят люди из восточных регионов, малых городов, переселенцы, мужчины, а также молодежь возрастом 22-25 лет.

Кроме безопасности и возможности больше зарабатывать, молодежь ищет за рубежом лучшие условия проживания. Также некоторые респонденты подчеркнули, что желание выезда из страны связано с возможностью путешествовать.

По сравнению с другими возрастными группами для молодых людей 16-21 мотивами переезда чаще всего служат поиск лучших условий проживания, самореализации, перспектив работы и качественного образования.

Ранее сообщалось, что в правительстве понимают вызовы, с которыми столкнулась украинская молодежь во время войны, и пытаются хоть как-то помочь.

Глава министерства молодежи и спорта Матвей Бидный отметил, что в 2023 году создали Украинский молодежный фонд, начали грантовый конкурс "Карьерный старт. Программа молодежной гарантии", который должен помочь с первым официальным трудоустройством по специальности.

Правительство разработало стратегию демографического развития Украины до 2040 года. Среди ключевых задач – возвращение не только уехавших после войны, но и тех, кто уже освоился за границей и даже получил гражданство. А также создание условий для того, чтобы украинцы поддерживали связь с домом. Стратегия ждет рассмотрения и утверждения.

По прогнозам ООН, после 2050 года количество населения нашей страны будет ежегодно сокращаться. В Украине к 2100 году население, вероятно, сократится до 15,3 млн человек.

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