Сколько могут длиться экстренные отключения света: в YASNO ответили

Из-за массированной атаки со стороны РФ по всей территории Украины применяются экстренные отключения электроэнергии. Они могут продолжаться до вечера.

Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

"По прогнозу от "Укрэнерго", экстренные отключения будут продолжаться до вечера, 20:00, но это пока только прогноз", – отметил он.

Коваленко напомнил, что в такой ситуации традиционные графики бездействуют.

"Но по возможности сети будут разменивать группы отключений. Критическая инфраструктура со светом. Берегите себя и верьте в энергетиков", — подытожил гендиректор YASNO.

Напомним, в четверг, 28 ноября, оккупанты нанесли массированную атаку на объекты энергетики Украины. В ряде регионов применены экстренные отключения света.

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