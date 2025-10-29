Пересечение границы

Реклама

Новые данные свидетельствуют, что после ослабления президентом Украины Владимиром Зеленским правил выезда для молодежи страну за последние два месяца покинули около 100 000 украинских мужчин призывного возраста.

Об этом пишет The Telegraph.

Согласно информации, предоставленной Пограничной службой Польши, с конца августа границу Польши — основного пути выезда — пересекло 99 000 украинцев в возрасте от 18 до 22 лет. Для сравнения это больше, чем насчитывает вся британская армия, личный состав которой составляет около 70 тысяч человек.

Реклама

Изменение политики: цели и последствия

С момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года военное положение запрещало выезд мужчинам в возрасте 18–60 лет. Через три года борьбы президент Владимир Зеленский ввел новое правило, позволяющее украинским мужчинам уезжать за границу до достижения 23 лет. Этот шаг стал частью более широкого изменения политики, которая также снизила возраст мобилизации с 27 до 25 лет на фоне растущей нехватки рабочей силы на передовой.

Первоначальная цель Киева заключалась в том, чтобы, предоставляя молодежи больше свободы выезда, стимулировать их возвращение и добровольное вступление в ряды ВСУ позже. Также ожидалось, что это предотвратит вывоз семьями подростков за границу до их совершеннолетия во избежание призыва в будущем.

Рост миграции и беспокойство Европы

Несмотря на ожидания Киева, изменение политики спровоцировало массовый отток молодых украинцев в Европу. Это произошло в момент, когда напряжение из-за миграционных процессов в ЕС и без того высокое.

По данным польских пограничников, к изменению правил в конце августа в Польшу въехало около 45 300 мужчин в возрасте 18-22 лет. За следующие два месяца этот показатель вырос более чем вдвое до 98 500 (около 1600 человек в день). В Германии количество украинских мужчин этой возрастной группы, прибывающих еженедельно, возросло с 19 до 1000 до середины сентября, а к октябрю достигло 1400-1800 в неделю.

Реклама

Европейские политики, включая американских генералов, давно выражают обеспокоенность тем, что Киев недостаточно делает для преодоления недостатка живой силы. Особенно учитывая высокие ежедневные потери России.

Реакция Германии и США

Рост числа украинских мужчин увеличивает давление на правительство Германии. В частности, на канцлера Фридриха Мерца, с целью усиления миграционных правил и, возможно, сокращения поддержки для беженцев. Юрген Хардт из правой партии ХДС заявил, что Германия «не заинтересована в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну». Между тем США заявили о сокращении военного присутствия на границах НАТО с Украиной, пытаясь развеять опасения относительно вывода войск.

Армия США в Европе и Африке подчеркнула: «Это не вывод американских войск из Европы и не сигнал уменьшения преданности НАТО».

Напомним, почти половина (45%) мужчин 18–22 лет не намерена покидать Украину на фоне разрешения на выезд за границу для молодежи этой возрастной группы. Хотя значительная часть молодежи остается, рынок труда в Украине уже реагирует на потенциальный отток мужчин 18–22 лет.

Реклама

Также сообщалось, что повесток вскоре может увеличиться из-за того, что Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, или вместе ТЦК) получит доступ к базам налоговой службы.