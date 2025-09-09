Сколько мужчин 18-22 лет выехало из Украины: в ГПСУ удивили ответом

Выезд за границу

После снятия ограничений на пересечение границы для мужчин 18-22 лет в Сети начали появляться данные о первых желающих воспользоваться возможностью. Впрочем, точной цифры пока нет.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Что сказали в ГНСУ

Нардеп получил ответ на свое обращение от Госпогранслужбы. Так, отдельных статистических учетов по количеству фактов пересечения границы гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-22 лет не предусмотрено

«Хотел узнать у Госпогранслужбы, сколько же мужчин 18-22 лет воспользовалось правом уехать за границу с момента снятия ограничений. Оказывается, мы даже такую статистику не ведем», — отметил нардеп.

Напомним, демограф предположил, что выезд молодых мужчин за границу окажет негативное влияние на демографическую ситуацию в Украине.

Как считает заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун считает, что маловероятно, что такие люди впоследствии вернутся в Украину. Этих людей, по его мнению, стоило бы привлекать к обслуживанию военных ВСУ. Будут и потери для украинского рынка труда.

«В преддверии полномасштабного вторжения средний возраст матери при рождении ребенка был 28 лет, а отца около 30 лет. То есть на демографическую ситуацию больше влияют возрастные группы 25+. Со временем эти молодые люди могли создать семью и у них родились бы дети, а они уехали за границу. Таким образом, это демографические потери, не только потому, что они уехали, но и потери в воспроизводстве будущих поколений», — сказал Александр Гладун.