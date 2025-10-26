- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1572
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько мужчин мобилизует Украина ежемесячно: нардеп назвал цифру
Вениславский раскрыл цифру, сколько людей ежемесячно присоединяются к Силам обороны.
Ежемесячно на военную службу по мобилизации и системе рекрутинга прибывают около 30 тысяч граждан Украины.
Об этом сообщил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает «24 канал».
По его словам, сейчас в Верховной Раде каких-либо законодательных предложений или запросов от Генштаба, главнокомандующего ВСУ или Министерства обороны по усовершенствованию мобилизации нет.
«То есть, мы все те вопросы, которые обсуждались, о которых дискутировали, мы законодательные основы обеспечили», — заявил Вениславский.
Нардеп заверил, что резких изменений в количестве мобилизованных нет — все идет по плану, как предусмотрено соответствующим законодательством.
Раньше мы писали, могут ли родители троих детей потерять отсрочку от мобилизации и когда.