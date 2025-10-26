Сколько мужчин мобилизует Украина ежемесячно: нардеп назвал цифру

Ежемесячно 30 тысяч украинцев становятся в ряды ВСУ / © ТСН

Ежемесячно на военную службу по мобилизации и системе рекрутинга прибывают около 30 тысяч граждан Украины.

Об этом сообщил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает «24 канал».

По его словам, сейчас в Верховной Раде каких-либо законодательных предложений или запросов от Генштаба, главнокомандующего ВСУ или Министерства обороны по усовершенствованию мобилизации нет.

«То есть, мы все те вопросы, которые обсуждались, о которых дискутировали, мы законодательные основы обеспечили», — заявил Вениславский.

Нардеп заверил, что резких изменений в количестве мобилизованных нет — все идет по плану, как предусмотрено соответствующим законодательством.

