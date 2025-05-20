Сколько мужчин нелегально сбежали из Украины за время "полномасштабки": данные ГПСУ

Пересечение границы во время мобилизации

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Около 45 тысяч человек незаконно пересекли границу с начала 2022 года.

Об этом сообщила нардепка Юлия Яцик по итогам заседания Временной следственной комиссии, посвященной незаконному пересечению границы.

По данным Госпогранслужбы, с начала 2022 года задержано почти 30 тыс. человек при попытке незаконного пересечения границы. Незаконно пересекли границу еще 44,9 тыс. человек.

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Органы досудебного расследования возбудили более 7 тыс. уголовных дел, связанных с незаконным пересечением границы, однако реальных приговоров суда не более 400.

Основные способы незаконного пересечения границы:

пересечение границы за поддельными документами о снятии с военного учета, справками ВЛК о непригодности, документами о статусе многодетного отца или решениями судов о наличии на иждивении детей, документов о статусе соискателя высшего образования за границей, о необходимости в лечении (реабилитации) за границей и др.)

без прохождения соответствующего пограничного контроля (в т.ч. в пунктах пропуска)

с использованием лицами своих паспортов граждан иностранных государств;

путем пересечения линии столкновения с последующим выездом за границу через временно оккупированную территорию и РФ;

выезд через систему «Шлях» (как водителя, осуществляющего перевозку медицинских и гуманитарных грузов или водителя по международным перевозкам грузов и пассажиров и т.п.);

на основании писем государственных и правоохранительных органов в Госпогранслужбу с ходатайствами о содействии военнообязанным лицам в пересечении государственной границы.

Нардепка определила список проблем, возникающих при пересечении мужчинами границы:

нет четкого перечня документов, которые пограничники должны требовать у лица при пересечении границы (сейчас — в каждом конкретном случае решение принимается лично исходя из общих норм и логики)

закрытие системы «Шлях» для волонтеров негативно сказалось на гуманитарной помощи военным

в электронной системе пограничников не хранятся копии (сканы) документов, которые служат основанием для пересечения лицом государственной границы, поэтому проверить законность такого пересечения невозможно

пограничники не ведут контроль за возвращением выехавшего в установленный срок, что приводит к единичным случаям невозвращения спортсменов, госслужащих и т.д. лиц, а также к несвоевременному уведомлению о таких фактах правоохранительных органов

письма ГУР, ВГА, госорганов носят бесконтрольный и коррупционный характер (ВСК требовало информацию по этому поводу для проверки)

Ранее сообщалось, что украинец в гидрокостюме попытался скрыться в Молдове.