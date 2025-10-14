Сколько мужчин призывного возраста в Украине находятся в розыске ТЦК - цифра впечатляет

Мобилизация / © ТСН.ua

В Украине около полутора миллионов мужчин призывного возраста находятся в розыске из-за того, что не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования.

Об этом заявила народный депутат, председатель Временной следственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко в комментарии Ранок.LIVE

Она отметила, что цифра оказалась неожиданно большой. «Вы удивитесь, это просто, опять же, это космос. Полтора миллиона мужчин призывного возраста не обновили данные. То есть это означает, что? Соответственно, в розыске».

По словам депутата, если таких мужчин останавливают представители ТЦК, то они фактически сразу попадают в систему воинского учета. «Это означает, что если их где-то остановит ТЦК, то все — привет Десна, учебные центры».

В то же время Янченко обратила внимание, что даже те, кто хотел бы работать на оборонных предприятиях, не имели возможности это сделать, ведь для официального трудоустройства нужно было обновить данные и пройти ВВК.

«И вот на ВВК их ждала как раз наша прекрасная ТЦК. То есть фактически был такой замкнутый круг. У оборонных предприятий критически не хватает людей, с одной стороны. А с другой — полтора миллиона мужчин, которые в большинстве нигде не работают, просто сидят дома, прячутся», — пояснила она.

По ее словам, чтобы разорвать этот «замкнутый круг», Верховная Рада на прошлой неделе приняла законопроект, соавторами которого являются Галина Янченко, Давид Арахамия и Александр Завитневич. Документ призван создать «мостик» между оборонными предприятиями, которые ищут кадры, и теми мужчинами, которые не обновили учетные данные.

«Этот законопроект дает возможность оборонным предприятиям, если они заинтересованы в каком-то работнике, даже если у него есть проблемы с обновленными данными, забронировать его, заморозить временно на 45 дней. За это время он должен пройти ВВК, резервы, все-все-все, и потом уже может быть официально забронирован на предприятии», — рассказала Янченко.

Таким образом, отметила депутат, украинская оборонка получает потенциальный человеческий ресурс в полтора миллиона человек, а эти люди — второй шанс.

«Мы даем этим полутора миллионам людей возможность вернуться к активной экономической жизни, найти работу, делать вклад в украинскую обороноспособность, работать, зарабатывать хорошие деньги и платить налоги», — подчеркнула она.

По словам Янченко, зарплаты в оборонной отрасли сейчас конкурентные. «Это очень зависит от должности, но из того, что я знаю, базовая должность — это сборщик, просто механически закручивать ФПВ-шки — это 20-30 тысяч гривен. Это просто старт, средняя зарплата по стране. А если мы говорим об узких специалистах, инженерах, тех, кто работает в R&D, то это может быть несколько тысяч долларов», — сказала она.

Депутат подытожила, что принятый закон позволит и усилить оборонный сектор кадрами, и вернуть к экономической жизни значительную часть населения, которая до сих пор находилась вне легального рынка труда.

Напомним, ранее мы писали о том, что означает статус «в розыске» в «Резерв+», как его снять или проверить.