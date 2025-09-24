- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько мужчин уедет из Украины, если открыть границы для всех — военный подсчитал
«Европа начнет подвывать»: военный Дмитрий Кухарчук прокомментировал последствия открытия границ для всех мужчин.
Если открыть границы для мужчин 25-60 лет, тогда из Украины могут уехать сотни тысяч мужчин в месяц.
Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук с позывным «Слип» на своем youtube-канале.
По его данным, только за первую неделю после принятия закона о разрешении выезда за границу мужчин 18–22 лет страну покинули около 10 тысяч мужчин этой возрастной категории.
«Если мы открываем границы для категории 25–60 лет, и умножаем линейно — возможно, цифры не будут в полной мере соответствовать действительности, но за первую неделю выехало бы примерно 87,5 тысячи мужчин. А за месяц эта цифра может составить 350 тысяч мужчин», — подсчитал «Слип».
Военный предупредил, что если за месяц выезжает 350 тысяч человек, Европа «начнет подвывать», понимая, что не сможет быстро освоить такое количество мигрантов за столь быстрый период времени. И параллельно с тем ЕС начнет «подкручивать краник с помощью», потому что нужно готовиться самим, считает Кухарчук.
Ранее Дмитрий Кухарчук заявил, что чиновники, полицейские и работники ТЦК могут оказаться решающей силой для ВСУ.
Напомним, что 26 августа правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.
Между тем пограничная служба Польши зафиксировала увеличение количества прибытия молодых украинцев в возрасте 18-22 лет.