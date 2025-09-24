ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

Сколько мужчин уедет из Украины, если открыть границы для всех — военный подсчитал

«Европа начнет подвывать»: военный Дмитрий Кухарчук прокомментировал последствия открытия границ для всех мужчин.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Кухарчук: открытие границ для мужчин 25-60 лет может привести к катастрофе.

Кухарчук: открытие границ для мужчин 25-60 лет может привести к катастрофе. / © ТСН

Если открыть границы для мужчин 25-60 лет, тогда из Украины могут уехать сотни тысяч мужчин в месяц.

Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук с позывным «Слип» на своем youtube-канале.

По его данным, только за первую неделю после принятия закона о разрешении выезда за границу мужчин 18–22 лет страну покинули около 10 тысяч мужчин этой возрастной категории.

«Если мы открываем границы для категории 25–60 лет, и умножаем линейно — возможно, цифры не будут в полной мере соответствовать действительности, но за первую неделю выехало бы примерно 87,5 тысячи мужчин. А за месяц эта цифра может составить 350 тысяч мужчин», — подсчитал «Слип».

Военный предупредил, что если за месяц выезжает 350 тысяч человек, Европа «начнет подвывать», понимая, что не сможет быстро освоить такое количество мигрантов за столь быстрый период времени. И параллельно с тем ЕС начнет «подкручивать краник с помощью», потому что нужно готовиться самим, считает Кухарчук.

Ранее Дмитрий Кухарчук заявил, что чиновники, полицейские и работники ТЦК могут оказаться решающей силой для ВСУ.

Напомним, что 26 августа правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.

Между тем пограничная служба Польши зафиксировала увеличение количества прибытия молодых украинцев в возрасте 18-22 лет.

Дата публикации
Количество просмотров
215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie