Кухарчук: открытие границ для мужчин 25-60 лет может привести к катастрофе. / © ТСН

Если открыть границы для мужчин 25-60 лет, тогда из Украины могут уехать сотни тысяч мужчин в месяц.

Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук с позывным «Слип» на своем youtube-канале.

По его данным, только за первую неделю после принятия закона о разрешении выезда за границу мужчин 18–22 лет страну покинули около 10 тысяч мужчин этой возрастной категории.

«Если мы открываем границы для категории 25–60 лет, и умножаем линейно — возможно, цифры не будут в полной мере соответствовать действительности, но за первую неделю выехало бы примерно 87,5 тысячи мужчин. А за месяц эта цифра может составить 350 тысяч мужчин», — подсчитал «Слип».

Военный предупредил, что если за месяц выезжает 350 тысяч человек, Европа «начнет подвывать», понимая, что не сможет быстро освоить такое количество мигрантов за столь быстрый период времени. И параллельно с тем ЕС начнет «подкручивать краник с помощью», потому что нужно готовиться самим, считает Кухарчук.

Ранее Дмитрий Кухарчук заявил, что чиновники, полицейские и работники ТЦК могут оказаться решающей силой для ВСУ.

Напомним, что 26 августа правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.

Между тем пограничная служба Польши зафиксировала увеличение количества прибытия молодых украинцев в возрасте 18-22 лет.