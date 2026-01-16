Сколько мужчин уехали из Украины во время войны: в СМИ назвали цифры

Граница Украины / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

С начала полномасштабного вторжения России из Украины уехали около 540 тысяч мужчин призывного возраста.

Об этом пишет NGL.media.

По информации издания, подавляющее большинство мужчин, оставшихся за границей, имели законные основания для выезда. Речь идет об ориентировочно 470 тысячах человек, которые пересекли границу легально.

Однако статистика содержит и теневую долю: по меньшей мере 70 тысяч мужчин покинули пределы Украины нелегально, воспользовавшись схемами или пересек границу вне пунктов пропуска.

За осенний период 2025 года, после того, как правительство разрешило свободный выезд юношам, Украину покинули около 78 тысяч ребят в возрасте 18-22 лет.

Ранее в британских СМИ звучала цифра о 100 тысячах выездов молодежи, однако польские пограничники назвали ее завышенной из-за отсутствия учета многократных поездок одних и тех же лиц.

Как проводились подсчеты

Получить точную картину исключительно по данным украинской стороны невозможно, поскольку Госпогранслужба не публикует детализированную статистику. Поэтому журналисты направили запросы в пограничные ведомства Польши, Румынии, Словакии и Молдовы.

Анализ базировался на сравнении количества въездов и выездов украинских мужчин в возрасте 18-60 лет за период с 24 февраля 2022 по ноябрь 2025 года.

Самым популярным направлением для украинских мужчин остается Польша. На эту страну приходится половина всего пассажиропотока. Хотя разница между выездами и возвратами здесь составляет всего 2,6%, в масштабах миллионного трафика это огромная цифра — почти 188 тысяч оставшихся в Польше мужчин.

Ситуация на других границах выглядит иначе:

Румыния и Молдова: здесь зафиксирован самый высокий процент невозвратов. Совокупно из-за этих стран Украина потеряла более 342 тысяч мужчин.

Словакия: сюда въезжает больше мужчин, чем уезжает. Эксперты предполагают, что украинцы используют эту страну для возвращения домой после выезда по другим маршрутам.

Венгрия: отказалась предоставить прозрачные данные, поэтому реальные масштабы выезда из-за этого направления могут быть значительно выше официальных.

Напомним, журналисты выяснили, почему украинские мужчины все чаще выбирают границу с Беларусью для побега и какие риски это несет.