Сколько на самом деле бойцы находятся на позициях без отдыха: в DeepState ошеломили цифрами

ВСУ / © Associated Press

Реклама

В украинском обществе и Сети активно обсуждается случай двух военнослужащих 138-го батальона Сил территориальной обороны, Александра Тишаева и Александра Алексеенко, проведших непрерывно 165 дней на передовой, удерживая свои позиции без ротации. Этот случай привлек внимание не только в качестве примера исключительной устойчивости, но и как иллюстрация системной проблемы истощения кадров и неадекватного награждения.

Об этом пишет DeepState.

Грамота vs. Реальность

Наибольший резонанс вызвало первое известие об их праздновании: бойцы, проведшие на позициях почти полгода, были награждены обычными грамотами. Это вызвало волну возмущения и иронии в Сети.

Реклама

В то же время отмечается, что позже военнослужащие получили более достойные награды: награды Президента Украины и Министерства Обороны.

Системная проблема — отсутствие ротаций

Аналитики и пользователи Сети подчеркивают, что случай Тишаева и Аликсеенко это только вершина айсберга. Сегодня бойцы на передовой часто удерживают позиции по 100–200 дней.

«Это две из тысяч героев, которые непрерывно удерживали или продолжают удерживать свои позиции. Или это причина, чтобы гордиться? Совершенно нет, ведь сейчас это огромная проблема», — говорится в сообщениях, обсуждающих ситуацию.

Такое длительное присутствие на фронте объясняется как недостатком мобилизационного ресурса, так и проблемами в системе управления, когда командиры продолжают представлять доклады об «удержании» позиций, которые уже утратили стратегический смысл или даже контролируются врагом.

Реклама

«Можно говорить о необходимости мобилизации и нехватки людей. И это обоснованный запрос, но одновременно с этим необходимо научиться беречь людей, чтобы иметь возможность проводить ротации и давать отдых бойцам, что намного лучше и эффективнее грамоты или даже медали», — отметили в DeepState.

Также поделились фото с перепиской с одним военным, как пример и, возможно, рекорд пребывания на позициях одного из бойцов. Военный мечтал выйти и получить грамоту.

Переписка с военным о держании позиции. / © t.me/DeepStateUA

Напомним, российские войска ужесточили штурмовые действия в районе Покровска Донецкой области, пытаясь полностью захватить город.

Из-за российской атаки на Павлоград Днепропетровской области 2 ноября полностью сгорел склад, арендованный компанией-производителем соленых снеков. В результате пожара было уничтожено сырье и готовая продукция Snack Production, выпускающая известные бренды Flint, Chipster’s, Big Bob, Сан Саныч и Морские.