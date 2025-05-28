Сколько на самом деле лет Киеву: мифы и историческая правда об основании столицы

Киев может быть намного старше, чем считает официальная история

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Ежегодно на День города Киева чиновники озвучивают возраст украинской столицы и поздравляют жителей с очередным юбилеем. Но то, что Киеву 1543 года, является выдумкой и популярным мифом.

О том, сколько лет лет Киеву, рассказал кандидат исторических наук и научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Александр Алферов.

Алферов объясняет, что в 1982 году «юбилей» 1500 был лишь условной датой, советской инициативой для «красивой цифры».

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«Никаких источников о том, что 1540 лет назад был основан Киев, не существует», — подчеркнул историк. Впоследствии эта условная дата стала восприниматься как подлинная.

Настоящий возраст Киева: сложнее, чем кажется

Вопрос о реальном возрасте города сложен.

«Что такое Киев? Поселение с непрерывной жизнью или город с оборонительными сооружениями, властью? — подчеркивает Алферов.

Он напоминает, что еще при Ярославе Мудром киевляне праздновали тысячу лет Киева, веря, что его основал апостол Андрей. В XI веке началась сакрализация Киева — его сравнивали с Иерусалимом, а население Руси считали «богоизбранным народом».

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Киев — второй Иерусалим: сакральное измерение столицы

Идея Киева как «святого города» возникла в XI веке. По Алферову, Киев при Ярославе Мудром строился по образцу Константинополя, который подражал Иерусалиму. Это имело глубокую религиозную почву. Масштабная застройка города в 1030-х годах связана с символической датой тысяча лет со дня распятия Христа.

«Именно поэтому Ярослав Мудрый строит сакральный Киев, напоминающий второй Иерусалим», — объясняет историк.

Легенда об апостоле Андрее: истоки киевской идентичности

Еще один элемент сакрализации — апокрифическая легенда об апостоле Андрее.

«По легендам, известным исключительно в Киеве, апостол Андрей пришел на Киевские горы, установил крест и сказал, что здесь воссияет Благодать Господня и будет город большой», — рассказывает историк.

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Он добавляет, что эта легенда дала начало тому, что люди в 11 веке поняли: если апостол Андрей имел здесь проповеди, то были люди, которые там жили, то есть на этом месте уже было какое-то поселение, которое впоследствии превратилось в город Киев.

Почему миф о «482 году» до сих пор жив?

Причины популярности мифа просты: желание иметь круглую дату и политическое удобство.

«Дата эта была высосана из пальца. Просто решили отпраздновать круглый юбилей», — констатирует Алферов.

Хотя ученые спорят о точной дате возникновения Киева, подтверждений основания города в 482 году не существует.

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Напомним, Историки рассказали о подлинном происхождении названия «Киев». По мнению ученых, происхождение названия украинской столицы — одна из самых загадочных тем в истории Украины.