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Сколько на самом деле лет Киеву: мифы и историческая правда об основании столицы
История не сохранила проверенных доказательств даты основания Киева, но столица Украины может быть намного старше, чем считает официальная история
Ежегодно на День города Киева чиновники озвучивают возраст украинской столицы и поздравляют жителей с очередным юбилеем. Но то, что Киеву 1543 года, является выдумкой и популярным мифом.
О том, сколько лет лет Киеву, рассказал кандидат исторических наук и научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Александр Алферов.
Алферов объясняет, что в 1982 году «юбилей» 1500 был лишь условной датой, советской инициативой для «красивой цифры».
«Никаких источников о том, что 1540 лет назад был основан Киев, не существует», — подчеркнул историк. Впоследствии эта условная дата стала восприниматься как подлинная.
Настоящий возраст Киева: сложнее, чем кажется
Вопрос о реальном возрасте города сложен.
«Что такое Киев? Поселение с непрерывной жизнью или город с оборонительными сооружениями, властью? — подчеркивает Алферов.
Он напоминает, что еще при Ярославе Мудром киевляне праздновали тысячу лет Киева, веря, что его основал апостол Андрей. В XI веке началась сакрализация Киева — его сравнивали с Иерусалимом, а население Руси считали «богоизбранным народом».
Киев — второй Иерусалим: сакральное измерение столицы
Идея Киева как «святого города» возникла в XI веке. По Алферову, Киев при Ярославе Мудром строился по образцу Константинополя, который подражал Иерусалиму. Это имело глубокую религиозную почву. Масштабная застройка города в 1030-х годах связана с символической датой тысяча лет со дня распятия Христа.
«Именно поэтому Ярослав Мудрый строит сакральный Киев, напоминающий второй Иерусалим», — объясняет историк.
Легенда об апостоле Андрее: истоки киевской идентичности
Еще один элемент сакрализации — апокрифическая легенда об апостоле Андрее.
«По легендам, известным исключительно в Киеве, апостол Андрей пришел на Киевские горы, установил крест и сказал, что здесь воссияет Благодать Господня и будет город большой», — рассказывает историк.
Он добавляет, что эта легенда дала начало тому, что люди в 11 веке поняли: если апостол Андрей имел здесь проповеди, то были люди, которые там жили, то есть на этом месте уже было какое-то поселение, которое впоследствии превратилось в город Киев.
Почему миф о «482 году» до сих пор жив?
Причины популярности мифа просты: желание иметь круглую дату и политическое удобство.
«Дата эта была высосана из пальца. Просто решили отпраздновать круглый юбилей», — констатирует Алферов.
Хотя ученые спорят о точной дате возникновения Киева, подтверждений основания города в 482 году не существует.
Напомним, Историки рассказали о подлинном происхождении названия «Киев». По мнению ученых, происхождение названия украинской столицы — одна из самых загадочных тем в истории Украины.