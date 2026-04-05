Сколько на самом деле получают работники ТЦК и СП: стали известны реальные зарплаты

В Вооруженных Сил Украины раскрыли размер заработных плат, которые получают гражданские граждане, работающие рядом с военнослужащими в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом говорится в ответе Главного управления коммуникаций ВСУ на запрос издания Новости.LIVE.

В соответствии с профессией гражданские работники ТЦК и СП получают следующие выплаты:

уборщик, сторож, оператор котельной — 7 809-9 628 гривен;

слесарь, электромонтер — 9 225-10 055 гривен;

инспектор по воинскому учету — 9 934-10 787 гривен.

Работникам, выполняющим функции обслуживания, платят несколько больше: ежемесячно они получают суммы от 17 211 до 25 502 гривен.

Сколько платят на территории боевых действий

На территориях, где происходят боевые действия, зарплаты в ТЦК и СП могут достигать 47 286 гривен в месяц.

Госслужащие получают такие зарплаты:

главный специалист — 42 536 — 47 286 гривен;

ведущий специалист — 41 780 — 47 125 гривен;

специалист — 41 039 — 43 631 гривен.

Работникам, которые занимаются обслуживанием, платят от 34 977 до 47 237 гривен.

Уборщики служебных помещений и операторы котельных могут получать от 11 568 до 12 325 гривен.

