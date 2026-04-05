- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 12k
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько на самом деле получают работники ТЦК и СП: стали известны реальные зарплаты
В Главном управлении коммуникаций ВСУ сообщили, сколько получают гражданские лица, которые работают в ТЦК.
В Вооруженных Сил Украины раскрыли размер заработных плат, которые получают гражданские граждане, работающие рядом с военнослужащими в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Об этом говорится в ответе Главного управления коммуникаций ВСУ на запрос издания Новости.LIVE.
В соответствии с профессией гражданские работники ТЦК и СП получают следующие выплаты:
уборщик, сторож, оператор котельной — 7 809-9 628 гривен;
слесарь, электромонтер — 9 225-10 055 гривен;
инспектор по воинскому учету — 9 934-10 787 гривен.
Работникам, выполняющим функции обслуживания, платят несколько больше: ежемесячно они получают суммы от 17 211 до 25 502 гривен.
Сколько платят на территории боевых действий
На территориях, где происходят боевые действия, зарплаты в ТЦК и СП могут достигать 47 286 гривен в месяц.
Госслужащие получают такие зарплаты:
главный специалист — 42 536 — 47 286 гривен;
ведущий специалист — 41 780 — 47 125 гривен;
специалист — 41 039 — 43 631 гривен.
Работникам, которые занимаются обслуживанием, платят от 34 977 до 47 237 гривен.
Уборщики служебных помещений и операторы котельных могут получать от 11 568 до 12 325 гривен.
