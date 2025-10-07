Сколько на самом деле в Украине участников боевых действий: цифры впечатляют

УБД

Реклама

На 1 сентября текущего года количество граждан Украины со статусом участника боевых действий (УБД) превысило 1,3 миллиона человек. Большинство из них получило этот статус после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Всего в Единый государственный реестр ветеранов войны внесены данные о 1 326 552 лицах со статусом УБД.

Об этом пишет LIGA.net.

Стремительный рост количества ветеранов

Данные Минветеранов свидетельствуют о том, что 770 085 человек получили статус УБД за период с 2022 по сентябрь 2025 года.

Реклама

Для сравнения: к 2022 году статус участника боевых действий имели 556467 человек.

Динамика предоставления статуса за последние годы:

2022 год: статус предоставлен 12 871 человек.

2023 год: статус получили 324 018 человек.

2024 год: статус получили 267 263 человека.

9 месяцев 2025 года: статус предоставлен 165 933 лицам.

Читайте также Правительство упростило воинский учет: что изменится для призывников и военнообязанных

Реестр и планы ведомства

В Министерстве по делам ветеранов отметили, что информация об УБД вносится в Реестр на основании данных, предоставляемых специальными комиссиями. Они созданы во всех силовых и правоохранительных структурах, включая Минобороны, МВД, СБУ, Нацгвардию, ГНСУ, ГСЧС и другие.

В ведомстве также добавили, что пока не планируют подавать предложения по расширению категорий лиц, которые могут получить статус участника боевых действий.

Реклама

Напомним, в Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. На службу могут призвать всех военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, если они признаны годными по состоянию здоровья и не имеют отсрочки или бронирования.

Впрочем, мобилизация мужчин после 50 лет часто вызывает много вопросов. Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua рассказала, кого мобилизуют прежде всего, куда точно не отправляют служить, а кого не возьмут в ВСУ.