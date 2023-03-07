Сколько незаконных беглецов из Украины поймали пограничники за время войны: ответ ГПСУ

С 24 февраля 2022 года украинские пограничники уже задержали более 11 тысяч нарушителей пересечения государственной границы.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга.

Кроме того, еще более 4 тысяч граждан остановили в пунктах пропуска при попытке выехать по поддельным документам или другим незаконным способом. Больше всего таких нарушений фиксировалось на границе с Венгрией и Польшей.

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"Сейчас существенно не уменьшается количество нарушителей, пытающихся незаконно пересечь границу, в том числе и за пределами пунктов пропуска. На этом направлении больше всего мы их задерживаем на участках границы с Румынией и Молдовой. Всего от 24 февраля на зеленом участке границы было задержано более 11 тысяч таких нарушителей. Еще 4 тыс. 100 нарушителей остановили в пунктах пропуска при попытке выехать по поддельным документам или другим незаконным способом. Больше всего таких нарушений фиксировалось на границе с Венгрией и Польшей", — сказал Демченко.

Спикер напомнил, что за незаконное пересечение границы предусмотрена административная ответственность, а за отдельные действия еще и уголовная.

Ранее Андрей Демченко рассказывал, что ежедневно пограничники задерживают около 20-30 человек, пытающихся перейти границу Украины за пределами пунктов пропуска.

Как сообщалось, студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации, могут разрешить выезжать за границу во время военного положения. Соответствующие законопроекты были внесены в Верховную Раду.

К слову, мужчины с ограниченной годностью во время действия военного положения и общей мобилизации не имеют права пересекать границу.

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