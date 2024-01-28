Сколько новобранцев могут подготовить обучающие центры в Украине: генерал Николюк ответил

Командующий подготовкой Командование Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк заверил, что в учебных центрах Украины готовы подготовить и 100, и 200, и 500 тысяч новобранцев.

Об этом он говорил в интервью "Радио Свобода".

"Как будет определен законом о мобилизации, мы готовы", — заверил генерал.

По его словам, в настоящее время постоянно проводятся соответствующие мероприятия, проходят служебные совещания, на которых уточняются фактические возможности всех учебных центров, реальное состояние инструкторского состава, значительная часть которого задействована в районах выполнения боевых задач.

“По состоянию на сегодняшний день мы способны любое количество личного состава научить. Если анализировать, сколько [военнослужащих] было подготовлено за границей и на территории нашего государства, то это, скажем так, 20% за рубежом, остальные здесь подготовлены”, — сообщил Виктор Николюк.

Напомним, ранее военный аналитик Алексей Гетьман сообщил, что Украина способна мобилизовать 500 тысяч человек в течение трех месяцев.

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