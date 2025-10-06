Сколько нужно нанести ударов, чтобы устроить блэкаут в Москве: авиаэксперт ответил

Кремль / © ТСН.ua

Украина имеет технические возможности для проведения комбинированных атак на Москву, способных повлечь за собой блэкаут, но это будет непросто и, вероятно, ограничится одним-двумя удачными ударами.

Такое мнение высказал эксперт по авиации Константин Криволап в эфире Киев 24.

Криволап отметил, что полная парализация энергосистемы России требует впечатления 7-10 ключевых подстанций.

«Загнать Москву в такую ситуацию [Блэкаут] возможно. То есть технические возможности на это есть. Это будет непросто. Это можно сделать там один-два раза, провести такие атаки, комбинированные разных типов… Нам нужно поразить семь подстанций, чтобы парализовать Россию полностью. Десять — это уже будет гарантировано», — подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что такие удары являются частью политического условия, озвученного президентом Зеленским: если Киев будет в блэкауте, тогда Москва получит ответ.

«И вот сейчас идет такой „обмен ударами“. Белгород, Черниговщина, удары по Сумам, удары по Нежину. Ну, то есть сейчас идет демонстрация друг другу, кто на что способен, кто на что способен», — отметил эксперт.

Кроме того, успех этих операций тесно связан с военной помощью:

«Довольно важно то, какое вооружение будет нам предоставлено от США», — заметил Криволап.

Эксперт также предупредил о высокой насыщенности российской ПВО вокруг столицы: до 40% всей противовоздушной обороны России сосредоточено в Москве и Московской области. Это значительно усложняет задачу и может снизить эффективность ударов по столичному региону до 20%.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в ответ на обстрелы Россией критической инфраструктуры Украина может устроить блэкаут в Москве.

Начальник Генштаба ВСУ Гнатов заверил, что силы обороны способны симметрично ответить на российские атаки по энергетике.

Ранее эксперт Павел Нарожный рассказал, как Украина может устроить блэкаут в России собственным оружием.