Сколько нужно стажа для выхода на пенсию в 2025 году

Пенсионный возраст на сегодняшний день и для мужчин, и для женщин наступает по достижении 60 лет. Для назначения же пенсии важно также наличие страхового стажа.

Об этом говорится в материале "На пенсии".

С 1 января 2025 года увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту. В 60 лет смогут выйти на пенсию накопившие не менее 32 лет страхового стажа. Это касается и мужчин и женщин.

Если стаж меньше, но составляет от 22 до 31 года, право на пенсию наступает в 63 года.

За стаж от 15 до 21 года пенсию назначают в 65 лет.

Тем, у кого стаж составляет менее 15 лет, в 65 лет будет назначена не пенсия, а государственная социальная помощь.

Ранее сообщалось, что дополнительная финансовая поддержка для пенсионеров, в том числе чернобыльцев, будет предоставлена в 2025 году. Они смогут получить надбавки к пенсиям – более 2 тысяч гривен.

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