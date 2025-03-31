Сколько нужно времени, чтобы организовать выборы в Украине: ответ политтехнолога

Выборы в Украине / © УНИАН

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Для организации выборов в Украине требуется минимум 6 месяцев с момента прекращения военного положения. За это время можно подготовить избирательный процесс, который будет отвечать каким-либо стандартам.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Постернак, политтехнолог.

"Это однозначно не будут идеальные выборы. Это будут выборы с инклюзией, выборы особые. Поэтому второй момент — нужно уже сейчас, если власти хотят думать о более-менее постепенном, рациональном процессе организации выборов, принимать специальный закон об особенностях избирательного процесса", — отметил он.

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Постернак условно назвал перечень людей, которые могли бы участвовать в избирательной гонке. Речь идет о Залужном, Зеленском, Буданове, Кличко, Притуле и Порошенко.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, как США относятся к заявлениям диктатора Путина, что якобы в Украине – "нелегитимная власть".