Сколько нужно зарабатывать, чтобы получить бронирование от мобилизации – ответ адвоката

Лицо, которое не обновило данные и находится в розыске, невозможно забронировать.

В Украине изменились правила бронирования. Чтобы получить бронь, военнообязанный должен получать определенный уровень заработной платы.

Об этом рассказал юрист Владислав Лукьяненко для издания "Фокус".

По словам Лукьяненко, чтобы военнообязанного работника забронировали, он должен отвечать следующим критериям:

Также читайте Мобилизация 18-летних: уменьшится ли возраст призывников в Украине

состоять на военном учете; обновить военно-учетные данные; работать на критически важном предприятии, на котором начисляется зарплата за каждый месяц последнего отчетного периода (квартал) не ниже размера 20 000 гривен.

Также бронирование военнообязанных осуществляется по спискам военнообязанных, которые предлагаются к бронированию в электронной форме средствами портала "Дія".

Согласно новым правилам бронирования, в течение 72 часов с момента формирования списка в Реестре "Оберіг" перевод военнообязанного на специальный военный учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически при соответствии всем вышеприведенным требованиям к работнику.

Срок действия отсрочки для военнообязанных работников критически важного предприятия из бронирования не может превышать 12 месяцев.

Напомним, минэкономики Украины восстановило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников от мобилизации.

Читайте также: