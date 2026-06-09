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Сколько оккупантов отправились в ад за прошлые сутки: цифра шокирует
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали более 1370 захватчиков.
По состоянию на 9 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1 376 320 солдат РФ. За прошлые сутки ликвидировано еще 1370 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 376 320 (+1370) человек
танков — 12 001 (+4) ед.
боевых бронированных машин — 24 710 (+5) ед.
артиллерийских систем — 43 639 (+75) ед.
РСЗО — 1 851 (+4) ед.
средства ПВО — 1411 (+2) ед.
самолетов — 436 (+0) ед.
вертолетов — 353 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 338 327 (+2103) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1614 (+7) ед.
крылатые ракеты — 4 733 (+0) ед.
корабли/катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 104 796 (+382) ед.
специальная техника — 4 253 (+4) ед.
Напомним, армия РФ убегает с Кинбурнской косы, а их потери растут безумными темпами. Аналитики ISW говорят, что это только начало.