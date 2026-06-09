Сколько оккупантов отправились в ад за прошлые сутки: цифра шокирует

ВСУ успешно уничтожают врага / © Associated Press

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По состоянию на 9 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1 376 320 солдат РФ. За прошлые сутки ликвидировано еще 1370 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России:

личного состава — около 1 376 320 (+1370) человек

танков — 12 001 (+4) ед.

боевых бронированных машин — 24 710 (+5) ед.

артиллерийских систем — 43 639 (+75) ед.

РСЗО — 1 851 (+4) ед.

средства ПВО — 1411 (+2) ед.

самолетов — 436 (+0) ед.

вертолетов — 353 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 338 327 (+2103) ед.

наземных робототехнических комплексов — 1614 (+7) ед.

крылатые ракеты — 4 733 (+0) ед.

корабли/катера — 33 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 104 796 (+382) ед.

специальная техника — 4 253 (+4) ед.

Напомним, армия РФ убегает с Кинбурнской косы, а их потери растут безумными темпами. Аналитики ISW говорят, что это только начало.

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