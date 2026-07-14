ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин

Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб назвал цифру

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали более 1120 захватчиков.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Украинские бойцы успешно уничтожают врага на передовой

Украинские бойцы успешно уничтожают врага на передовой / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

По состоянию на утро 26 июня 2026 уничтожено 1 421 810 солдат агрессорки РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1120 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 421 810 (+1 120) человек

  • танков — 12 131 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 932 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 45 911 (+46) ед.

  • РСЗО — 1 931 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1491 (+2) ед.

  • самолетов — 436 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1905 (+11) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 407 201 (+1 508) ед.

  • крылатые ракеты — 4 899 (+3) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 119 862 (+330) ед.

  • специальная техника — 4 416 (+4) ед.

Раньше мы писаем о том, что Украина меняет тактику по Крыму. Новая тактика, по оценке военного командования, должна подорвать возможности РФ удерживать полуостров.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
245
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie