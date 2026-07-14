Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб назвал цифру

Украинские бойцы успешно уничтожают врага на передовой / © Associated Press

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По состоянию на утро 26 июня 2026 уничтожено 1 421 810 солдат агрессорки РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1120 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России:

личного состава — около 1 421 810 (+1 120) человек

танков — 12 131 (+6) ед.

боевых бронированных машин — 24 932 (+1) ед.

артиллерийских систем — 45 911 (+46) ед.

РСЗО — 1 931 (+2) ед.

средства ПВО — 1491 (+2) ед.

самолетов — 436 (+0) ед.

вертолетов — 353 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов — 1905 (+11) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 407 201 (+1 508) ед.

крылатые ракеты — 4 899 (+3) ед.

корабли / катера — 33 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 119 862 (+330) ед.

специальная техника — 4 416 (+4) ед.

Раньше мы писаем о том, что Украина меняет тактику по Крыму. Новая тактика, по оценке военного командования, должна подорвать возможности РФ удерживать полуостров.

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