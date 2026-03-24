Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб обновил данные
Российские захватчики несут бешеные потери на поле боя.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 890 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 289 840 человек.
Об этом 24 марта сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 289 840 (+890) человек
танков — 11 800 (+6)
боевых бронированных машин — 24 271 (+3)
артиллерийских систем — 38 695 (+33)
РСЗО — 1 696 (+1)
средства ПВО — 1 336 (+0)
самолетов / aircraft — 435 (+0)
вертолетов — 350 (+1)
БПЛА оперативно — тактического уровня — 193 892 (+1 023)
автомобильной техники и автоцистерн — 84 955 (+180)
специальной техники — 4 098 (+0)
Напомним, в течение 17-20 марта 2026 года российские оккупационные войска резко повысили интенсивность наступательных действий, пытаясь прорвать украинскую оборону в нескольких стратегических направлениях. Несмотря на привлечение значительных резервов, планы агрессора потерпели крах. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов на нескольких стратегических направлениях враг не смог выполнить задачу и понес большие потери в живой силе.