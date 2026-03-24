Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб обновил данные

Российские захватчики несут бешеные потери на поле боя.

Светлана Несчетная
Воины ВСУ успешно минусируют захватчиков на передовой / © Associated Press

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 890 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 289 840 человек.

Об этом 24 марта сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 289 840 (+890) человек

  • танков — 11 800 (+6)

  • боевых бронированных машин — 24 271 (+3)

  • артиллерийских систем — 38 695 (+33)

  • РСЗО — 1 696 (+1)

  • средства ПВО — 1 336 (+0)

  • самолетов / aircraft — 435 (+0)

  • вертолетов — 350 (+1)

  • БПЛА оперативно — тактического уровня — 193 892 (+1 023)

  • автомобильной техники и автоцистерн — 84 955 (+180)

  • специальной техники — 4 098 (+0)

Напомним, в течение 17-20 марта 2026 года российские оккупационные войска резко повысили интенсивность наступательных действий, пытаясь прорвать украинскую оборону в нескольких стратегических направлениях. Несмотря на привлечение значительных резервов, планы агрессора потерпели крах. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов на нескольких стратегических направлениях враг не смог выполнить задачу и понес большие потери в живой силе.

