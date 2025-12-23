ТСН в социальных сетях

Украина
427
1 мин

Сколько оккупантов попали в ад прошлых суток: цифра впечатляет

Подтверждены потери двух самолетов в предыдущий период.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ успешно минусируют врага

ВСУ успешно минусируют врага / © Associated Press

По состоянию на 23 декабря общие боевые потери врага в войне против Украины составили около 1 199 280 человек. За сутки ВСУ ликвидировали 1420 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Подтверждены потери двух самолетов в предыдущий период.

Общие боевые потери окупантов составляют:

  • личного состава — около 1 199 280 (+1 420) человек

  • танков — 11 446 (+8)

  • боевых бронированных машин — 23 792 (+20)

  • артиллерийских систем — 35 331 (+23)

  • РСЗО — 1 576 (+1)

  • средств ПВО — 1 263

  • самолетов — 434 (+2)

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 93 166 (+453)

  • крылатые ракеты — 4 073

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 70 966 (+113)

  • специальная техника — 4 029

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что за эти недели армия РФ ощутимо увеличила интенсивность атак.

