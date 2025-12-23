- Дата публикации
Сколько оккупантов попали в ад прошлых суток: цифра впечатляет
Подтверждены потери двух самолетов в предыдущий период.
По состоянию на 23 декабря общие боевые потери врага в войне против Украины составили около 1 199 280 человек. За сутки ВСУ ликвидировали 1420 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери окупантов составляют:
личного состава — около 1 199 280 (+1 420) человек
танков — 11 446 (+8)
боевых бронированных машин — 23 792 (+20)
артиллерийских систем — 35 331 (+23)
РСЗО — 1 576 (+1)
средств ПВО — 1 263
самолетов — 434 (+2)
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 93 166 (+453)
крылатые ракеты — 4 073
корабли/катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 70 966 (+113)
специальная техника — 4 029
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что за эти недели армия РФ ощутимо увеличила интенсивность атак.