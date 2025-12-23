Сколько оккупантов попали в ад прошлых суток: цифра впечатляет

ВСУ успешно минусируют врага / © Associated Press

По состоянию на 23 декабря общие боевые потери врага в войне против Украины составили около 1 199 280 человек. За сутки ВСУ ликвидировали 1420 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Подтверждены потери двух самолетов в предыдущий период.

Общие боевые потери окупантов составляют:

личного состава — около 1 199 280 (+1 420) человек

танков — 11 446 (+8)

боевых бронированных машин — 23 792 (+20)

артиллерийских систем — 35 331 (+23)

РСЗО — 1 576 (+1)

средств ПВО — 1 263

самолетов — 434 (+2)

вертолетов — 347

БПЛА оперативно-тактического уровня — 93 166 (+453)

крылатые ракеты — 4 073

корабли/катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 70 966 (+113)

специальная техника — 4 029

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что за эти недели армия РФ ощутимо увеличила интенсивность атак.