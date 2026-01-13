- Дата публикации
Украина
Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб назвал цифру
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 950 захватчиков.
Потери российских оккупантов в войне против Украины 13 января достигли 1 220 950 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировать еще 950 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 13.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 220 950 (+950) человек
танков — 11 544 (+3)
боевых бронированных машин — 23 899 (+7)
артиллерийских систем — 36 024 (+51)
РСЗО — 1 600 (+2)
средств ПВО — 1 270
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 105 354 (+933)
крылатые ракеты — 4 155
корабли / катера — 28
подлодки -2
автомобильная техника и автоцистерны — 73 887 (+145)
специальная техника — 4 042
Напомним, российская армия сохраняет наступательный темп вдоль всей передовой, однако в последние дни реальных достижений агрессор практически не имеет, отмечают аналитики ISW. Основные усилия врага сосредоточены на штурмовых действиях в Донецкой области и усилении давления в районе Купянска, где продолжаются тяжелые бои без существенного изменения линии фронта.