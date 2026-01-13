ТСН в социальных сетях

Украина
560
1 мин

Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб назвал цифру

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 950 захватчиков.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ успешно минусируют врага / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины 13 января достигли 1 220 950 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировать еще 950 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 13.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 220 950 (+950) человек

  • танков — 11 544 (+3)

  • боевых бронированных машин — 23 899 (+7)

  • артиллерийских систем — 36 024 (+51)

  • РСЗО — 1 600 (+2)

  • средств ПВО — 1 270

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 105 354 (+933)

  • крылатые ракеты — 4 155

  • корабли / катера — 28

  • подлодки -2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 73 887 (+145)

  • специальная техника — 4 042

Напомним, российская армия сохраняет наступательный темп вдоль всей передовой, однако в последние дни реальных достижений агрессор практически не имеет, отмечают аналитики ISW. Основные усилия врага сосредоточены на штурмовых действиях в Донецкой области и усилении давления в районе Купянска, где продолжаются тяжелые бои без существенного изменения линии фронта.

