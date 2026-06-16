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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
165
Время на прочтение
1 мин

Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб обновил данные

Силы обороны наносят сокрушительные удары по оккупантам, сокращая численность вражеской русской армии.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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ВСУ успешно уничтожают врага на передовой

ВСУ успешно уничтожают врага на передовой / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По состоянию на 16 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1 385 420 солдат РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1230 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 385 420 (+1230) человек

  • танков — 12 026 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 768 (+5) ед.

  • артиллерийских систем — 44 118 (+36) ед.

  • РСЗО — 1 872 (+2)) ед.

  • средства ПВО — 1427 (+7) ед.

  • самолетов — 436 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1667 (+3) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 353 541 (+2 062) ед.

  • крылатые ракеты — 4783 (+50) ед.

  • корабли/катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 107 508 (+417) ед.

  • специальная техника — 4 300 (+4) ед.

Напомним, Россия начала терять одно из главных преимуществ в войне против Украины — численность войска. Несмотря на миллионные выплаты и льготы, набор контрактников в армию РФ сокращается, а Кремль сталкивается с новыми проблемами.

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Дата публикации
Количество просмотров
165
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