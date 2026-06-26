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- Украина
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Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб обновил данные
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали более 1300 захватчиков.
По состоянию на утро 26 июня 2026 уничтожено 1 398 370 солдат агрессорки РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1310 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 398 370 (+1 310) человек
танков — 12 059 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 24 823 (+5) ед.
артиллерийских систем — 44 799 (+68) ед.
РСЗО — 1 896 (+3) ед.
средства ПВО — 1447 (+4) ед.
самолетов — 436 (+0) ед.
вертолетов — 353 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1729 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 373 660 (+1 778) ед.
крылатые ракеты — 4787 (+0) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 111 146 (+439) ед.
специальная техника — 4 348 (+9) ед.
Напомним, как рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Игорь Романенко, угрозы Кремля применить тактическое ядерное оружие в ответ на ультиматум украинского президента по ситуации в Беларуси в настоящее время является очередным блефом. Однако Украине следует действовать взвешенно и решать вопросы с вражескими ретрансляторами на белорусской территории в закрытом режиме или через военно-дипломатические каналы, чтобы не дать России повода для начала новой волны мобилизации и масштабного наступления с севера.
Больше читайте в материале: Мобилизация в Беларуси: рискнет ли Путин открыть второй фронт