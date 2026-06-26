Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб обновил данные

Россия несет огромные потери в войне против Украины

Реклама

По состоянию на утро 26 июня 2026 уничтожено 1 398 370 солдат агрессорки РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1310 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России:

личного состава — около 1 398 370 (+1 310) человек

танков — 12 059 (+2) ед.

боевых бронированных машин — 24 823 (+5) ед.

артиллерийских систем — 44 799 (+68) ед.

РСЗО — 1 896 (+3) ед.

средства ПВО — 1447 (+4) ед.

самолетов — 436 (+0) ед.

вертолетов — 353 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов — 1729 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 373 660 (+1 778) ед.

крылатые ракеты — 4787 (+0) ед.

корабли / катера — 33 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 111 146 (+439) ед.

специальная техника — 4 348 (+9) ед.

Напомним, как рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Игорь Романенко, угрозы Кремля применить тактическое ядерное оружие в ответ на ультиматум украинского президента по ситуации в Беларуси в настоящее время является очередным блефом. Однако Украине следует действовать взвешенно и решать вопросы с вражескими ретрансляторами на белорусской территории в закрытом режиме или через военно-дипломатические каналы, чтобы не дать России повода для начала новой волны мобилизации и масштабного наступления с севера.

Реклама

Больше читайте в материале: Мобилизация в Беларуси: рискнет ли Путин открыть второй фронт

Новости партнеров