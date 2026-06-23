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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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429
Время на прочтение
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Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб шокировал цифрой

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали почти 2 тысячи захватчиков.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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ВСУ успешно уничтожают окупантов на фронте

ВСУ успешно уничтожают окупантов на фронте / © Associated Press

По состоянию на 23 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1 394 530 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1390 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 1 394 530 (+1 390) человек

  • танков — 12 050 (+0)) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 812 (+7) ед.

  • артиллерийских систем — 44 604 (+74) ед.

  • РСЗО — 1 887 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1437 (+0) ед.

  • самолетов — 436 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1719 (+7) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 368 015 (+1 851) ед.

  • крылатые ракеты — 4787 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 110 827 (+626) ед.

  • специальная техника — 4 329 (+8) ед.

Напомним, белорусская оппозиция передала Украине тревожный доклад. В документе указывают на развертывание войск, скопление ресурсов, модернизацию инфраструктуры и усиление интеграции с армией РФ.

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Дата публикации
Количество просмотров
429
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