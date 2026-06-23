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- Украина
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Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб шокировал цифрой
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали почти 2 тысячи захватчиков.
По состоянию на 23 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1 394 530 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1390 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава — около 1 394 530 (+1 390) человек
танков — 12 050 (+0)) ед.
боевых бронированных машин — 24 812 (+7) ед.
артиллерийских систем — 44 604 (+74) ед.
РСЗО — 1 887 (+1) ед.
средства ПВО — 1437 (+0) ед.
самолетов — 436 (+0) ед.
вертолетов — 353 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1719 (+7) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 368 015 (+1 851) ед.
крылатые ракеты — 4787 (+0) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 110 827 (+626) ед.
специальная техника — 4 329 (+8) ед.
Напомним, белорусская оппозиция передала Украине тревожный доклад. В документе указывают на развертывание войск, скопление ресурсов, модернизацию инфраструктуры и усиление интеграции с армией РФ.