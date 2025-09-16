Сколько осужденных мобилизовали в ВСУ: данные Минюста

С начала полномасштабного вторжения более 10 тысяч осужденных были условно-досрочно освобождены из мест лишения свободы для прохождения военной службы.

Об этом говорится в ответе Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции по запросу адвоката Романа Лихачева, который он предоставил NV.

Осужденных передали подразделениям Национальной гвардии Украины, которые доставили их в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Возможность условно-досрочного увольнения осужденных для мобилизации появилась при принятии соответствующего закона. Однако не все могут воспользоваться этой возможностью. Законом запрещено мобилизовывать осужденных за:

умышленное убийство двух или более лиц, убийство с особой жестокостью или сопряженное с сексуальным насилием;

особенно тяжкие коррупционные преступления.

Напомним, с мая 2024 года в Украине действует закон, позволяющий осужденным уволиться условно-досрочно, чтобы идти воевать. Съемочная группа ТСН побывала в одной из колоний, где осужденные соглашаются уходить на фронт.

Кабинет министров Украины утвердил правила военного учета осужденных, порядок медкомиссии и учет для условно-досрочно уволенных.

Скандальный эксочельщик Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров снова загремел в громкую историю. Экс-чиновник вдруг добровольно мобилизовался в ВСУ, и все бы ничего, вот только его обвиняют в вероятном получении 722 млн грн взятки за возмещение НДС компаниям бизнесмена Олега Бахматюка. Насирова уже более семи лет преследует НАБУ, обвиняя в ущербе государству на 2 млрд грн.