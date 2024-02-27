Сколько паспортов РФ раздали украинцам на оккупированных территориях: у Путина ответили

Россияне продолжают вынужденную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, начальник ростовского Главного управления МВД Олег Агарков отчитался, что за все время оккупации украинских территорий они выдали уже более двух миллионов паспортов украинцам.

Также по его данным, информационный центр МВД в Ростовской области в 2023 году поставил на учет более миллиона жителей оккупированных территорий Украины.

"В Запорожской и Херсонской областях установлены и обслуживаются серверы для приема и обработки дактокарт с подключением к централизованным учетам. Осуществляется прием и обработка дактилоскопической информации в Луганской и Донецкой народных республиках ", — сказал Агарков.

Следует отметить, что в захваченных городах украинцам, которые отказываются брать российские документы, могут просто отказать в медицинских или других базовых услугах.

Напомним, российские захватчики на оккупированных южанах накануне Нового Года провели ряд рейдов по селам для "профилактических бесед" с теми, кто отказывается получать паспорт РФ.

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