Сколько пенсионеров в Украине получают пенсию до 3000 гривен: данные ПФУ

За первые шесть месяцев 2022 средняя пенсия в Украине выросла на 17% в гривневом и на 10% в долларовом эквиваленте. Но часть пенсионеров все еще получают менее 3000 гривен пенсии. Читайте больше в материале ТСН.ua.

Как сообщает платформа для работы с открытыми данными " Опендатабот " со ссылкой на данные, опубликованные Пенсионным Фондом Украины, доля пенсионеров, получающих пенсию до 3000 гривен в 2022 году составляет 43% от общего количества. А в 2021 году их было 54%.

Также стоит отметить, что в первом полугодии 2022 размер средней пенсии вырос до 4437 гривен (или 152 долл.), если сравнивать с этим же периодом 2021 года. Однако после смены курса национальной валюты, состоявшегося в июле 2022 года, средняя пенсия составляет 121 дол.

Если же говорить о доле пенсионеров, которые в 2022 году получают пенсию в размере более 10 тысяч гривен (273 долл.), то она составляет 6,6% от общей стоимости. Пенсию в размере 5000-10 000 (137-273 долл.) гривен получает 18,5% пенсионеров.

В сообщении также говорится, что в 2022 году количество пенсионеров в Украине сократилось на 200 тысяч. Темпы сокращения по сравнению с 2021 годом несколько утихли. За первое полугодие прошлого года количество пенсионеров уменьшилось на 1,5%, а в 2022 году – на 0,6%. В целом на июль 2022 года в Украине пенсию получают 10 775 414 пенсионеров.