Атака "Шахедов"

Во время массированных воздушных ударов российская террористическая армия использует 300-400 ударных беспилотников. Именно такое количество дронов-перехватчиков нужно иметь для защиты украинских городов от вражеских атак.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 7 сентября.

По его словам, прошлой ночью россияне запустили более 400 «шахедов», а общее количество дронов в воздушном ударе было 810.

«То есть почти половина — это дроны, которые россияне используют для осложнения воздушной обстановки и перегрузки ПВО», — добавил президент.

Зеленский отметил, что дроны-перехватчики во время прошлой атаки совершили более чем полторы сотни перехватов.

«Конечно, не все пока сбивается, и надо еще дополнительно усиливать нашу противовоздушную оборону. Это приоритетная задача. Россияне держат количество „шахедов“ в массированных ударах на уровне 300-400 за один такой удар, наши перехватчики должны выйти на соответствующий показатель. Это реально — потенциал производства есть, финансы и контракты — они есть, они обеспечиваются, нужно масштабирование соответствующих подразделений», — подчеркнул он.

Ответ Украины и Запада на российский удар

Украинский президент отметил, что важна широкая реакция международных партнеров Украины на массированный удар России.

«Очевидно, Россия старается нанести боль Украине, и удары более наглые. Это четкий признак, что Путин испытывает мир — примут ли они это или смирятся. Поэтому важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями — санкциями против России, против связанных с Россией лиц и сильными тарифами и другими ограничениями на торговлю с Россией», — сказал он.

Зеленский добавил, что, кроме санкций против государства-агрессора, ответом Украины должны стать дальнобойные удары по стратегическим объектам РФ, которые уменьшат возможности Кремля вести агрессивную войну.

«Путин не хочет переговоров, явно прячется от них, поэтому дефицит бензина в России и другие экономические проблемы — логичный ответ на российские отказы идти на прекращение огня, на встречу лидеров», — подытожил он.

Напомним, массированный воздушный удар по Киеву, который в ночь на 7 сентября нанесла российская террористическая армия, прорвал мощнейшую зону защиты украинской ПВО. Правительственный район столицы Украины считается лучше всего защищенной территорией в стране.